Các đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025

Các đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn từ chiều 22/8, sau 10 lần lọc ảo toàn quốc, sớm nhất là Học viện Hàng không Việt Nam.

Điểm chuẩn các đại học như sau:

TT Trường Điểm chuẩn 2025 Học viện Hàng không Việt Nam 18-27 Đại học Hạ Long 15-27,32 (theo điểm thi tốt nghiệp) Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM (HUFLIT) 15-17 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-20 (xét học bạ) 500-600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM

* Tiếp tục cập nhật

Chuyên gia tuyển sinh lưu ý điểm chuẩn giữa các trường là không tương đương. Lý do là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường lại có công thức quy đổi khác nhau.

Ví dụ, điểm trúng tuyển ngành Logistics vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 tất cả trường trên VnExpress: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy.

Ngoài ra, các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.

Từ 1/9 đến tháng 12/2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Năm nay, trong 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, gần 850.000 em đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Nhóm phóng viên