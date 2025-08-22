Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cao nhất 26,21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) lấy điểm chuẩn từ 21 đến 26,21, áp dụng với các ngành và chương trình đào tạo ở Hà Nội.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ngày 22/8 cho biết ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) - 26,21 điểm. Kế đến là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - 26,19, Công nghệ thông tin - 25,8.

Ngành Kế toán chương trình chất lượng cao có điểm chuẩn thấp nhất - 21. Các ngành còn lại đều từ 22 trở lên.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2025 tất cả ngành như sau:

Năm nay, học viện tuyển 6.680 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM. Năm phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với khóa 2025 dự kiến là 29,6-62,5 triệu đồng, tăng 2,6-10,2 triệu so với hiện tại. Trong đó, mức thu chương trình đại trà trung bình từ 29,6 đến 37,6 triệu đồng. Học phí chương trình chất lượng cao là 49,2-55 triệu, các chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng.

Riêng chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và Phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật và Trí tuệ nhân tạo, học phí ở mức 40-45,5 triệu đồng, tăng 5-8,5 triệu.

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Ảnh: PTIT

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 18 đến 26,4/30, ngành Công nghệ thông tin cao nhất.

Dương Tâm