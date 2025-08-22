Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Vinh

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử tiếp tục dẫn đầu Đại học Vinh với 28,4 điểm, thấp hơn năm ngoái 0,31 điểm.

Trường Đại học Vinh chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 16 đến 28,4, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT100). Điểm xét tuyển được tính theo công thức: (Điểm thi + Điểm thưởng) + Điểm ưu tiên

Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Vinh năm 2025 như sau:

Năm 2025, Đại học Vinh tuyển 4.200 sinh viên. Năm phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; học bạ; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với năng khiếu; điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường Đại học Vinh từ 16 đến 28,71, trong đó Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất. Sư phạm Địa lý và Sư phạm Ngữ văn đứng thứ hai, lần lượt 28,5 và 28,46 điểm.

11 ngành lấy điểm thấp, gồm các ngành như Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Thú y, Nông học, Chăn nuôi...

