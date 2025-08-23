Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 29,06

Sư phạm Lịch sử là ngành duy nhất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) có điểm chuẩn trên 29.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 23/8 công bố điểm chuẩn 48 ngành và chương trình, từ 19 đến 29,06/30. Sư phạm Lịch sử dẫn đầu. Một số ngành lấy trên 28 như Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 chi tiết như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình, bằng ba phương thức gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường sẽ quy đổi điểm tương đương giữa các tổ hợp về thang 30.

Bảng quy đổi điểm Đại học Sư phạm Hà Nội

Thí sinh thi năng khiếu vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Năm ngoái, đầu vào của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 22 đến 29,3, cao nhất ở ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn.

Với xét điểm thi đánh giá năng lực SPT, điểm trúng tuyển từ 18 đến 26,3/30. Đây là tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển do trường quy định, trong đó một môn nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên.

Dương Tâm