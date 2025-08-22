Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM từ 15

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM lấy điểm chuẩn 15 và 16 (tổ hợp C01) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM công bố điểm chuẩn theo các phương thức tuyển sinh. Mức trúng tuyển các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm, còn lại là 15, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nếu xét học bạ ba môn lớp 12, trường lấy 19 điểm với tổ hợp C01, còn lại từ 18. Hoặc xét điểm trung bình cả năm lớp 12, thí sinh phải đạt 18 điểm trở lên.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM và V-SAT, trường lấy chuẩn lần lượt là 600/1200 và 225/450.

Điểm chuẩn UEF năm 2025 ở tất cả phương thức như sau:

Năm 2025, UEF tuyển hơn 5.300 sinh viên bằng 12 tổ hợp. Trong đó, nhóm ngành kinh tế, luật, công nghệ bắt buộc môn Toán, Văn; còn nhóm ngôn ngữ, khoa học xã hội là môn Văn, Tiếng Anh. So với các năm trước, trường bỏ tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

Dự kiến, học phí năm 2025 của UEF khoảng 80 triệu đồng, với 4 học kỳ.

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học. Trường tổ chức nhập học trực tiếp từ 23 đến 30/8.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Kinh tế - TP HCM là khoảng 16-21/30, cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế.

