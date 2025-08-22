Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm mạnh

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn khoảng 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025- Học phí hơn 130 đại học

Chiều 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm trúng chính thức ở khoảng 18 đến 25,55.

Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26-25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.

Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, giảm 3-5,2 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển khoảng 1.900 sinh viên, tăng hơn 300 so với năm ngoái, bằng hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng, sau đó đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển.

Học phí khóa tuyển sinh 2025 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 42,8-55,2 triệu đồng một năm.

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong hội thảo hồi tháng 4/2025 . Ảnh: DAF

Lệ Nguyễn