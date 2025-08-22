Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm mạnh

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025- Học phí hơn 130 đại học
Chiều 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm trúng chính thức ở khoảng 18 đến 25,55.
Y Khoa và Răng-Hàm-Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường với mức 25,26-25,55, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái.
Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm, giảm 3-5,2 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:
Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.
Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển.
Học phí khóa tuyển sinh 2025 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 42,8-55,2 triệu đồng một năm.
Lệ Nguyễn