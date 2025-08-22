Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn cao nhất 26,09

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao từ 24,17 đến 26,09, cao nhất là ngành Trung Quốc học.

Học viện Ngoại giao tối 22/8 công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển. Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 (phương thức 100), điểm chuẩn từ 24,17 đến 26,09. Trong đó, ngành Trung Quốc học tiếp tục dẫn đầu - 26,09, giảm 3,11 điểm so với năm ngoái.

Ba ngành lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên gồm Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông quốc tế. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 24, thấp nhất là Hoa Kỳ học - 24,17.

Mức này áp dụng với các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Lý, Sử), D04 (Toán, Lý, Địa), D06 (Toán, Hóa, Địa), DD2 (Toán, Văn, Tiếng Hàn), D07 (Toán, Hóa, Anh), D09 (Toán, Anh, Sử), D10 (Toán, Địa, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), mức trúng tuyển cao hơn ba điểm.

Hai phương thức còn lại là xét học bạ với chứng chỉ quốc tế (mã 410) và xét chứng chỉ A-level và IB lấy điểm bằng nhau, dao động 26,78 đến 27,89, tùy ngành.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao năm 2025 như sau:

Năm 2025, học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên. Trường sử dụng bốn phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ hoặc bài thi chuẩn hóa quốc tế (SAT, ACT); xét kết hợp chứng chỉ/bài thi chuẩn hóa quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Dự kiến, học phí Học viện Ngoại giao tương tự năm ngoái, tức khoảng 3,4-4,5 triệu đồng một tháng (34-45 triệu đồng một năm), tùy ngành.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: DAV

Năm 2024, Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn từ 25,37 đến 29,2 cao nhất là ngành Trung Quốc học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Điểm chuẩn thấp nhất là 25,37 ở ngành Luật thương mại, tổ hợp D03 (Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp), D04 (Ngữ văn, Toán, tiếng Trung) và D06 (Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật).

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, trường lấy 35,38/40 điểm, trong đó môn tiếng Anh tính hệ số 2.

