Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cao nhất 24,25

Ngành Y khoa lấy 24,25 điểm, dẫn đầu về điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 21 đến 24,25. Ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu, với 24,25 điểm. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền lấy từ 21 điểm trở lên.

So với năm ngoái, cả ba đều giảm 1,32-2,17, trong đó mạnh nhất là ngành Dược học.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2025 như sau:

Năm 2025, trường tuyển 1.050 sinh viên, với hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Trường cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên hoặc tối thiểu tiếng Trung HSK 4.

Ngoài ra, những thí sinh đạt từ giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung...) được cộng từ 0,5 đến 3 điểm.

Tổng điểm cộng tối đa của một thí sinh không quá 3.

Học phí Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam là 31 triệu đồng một năm với ngành Y khoa và Y học cổ truyền; 27,6 triệu đồng với ngành Dược học.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm 2024, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy điểm chuẩn từ 22,75 đến 25,57. Ngành Y khoa lấy cao nhất, theo sau là Dược học - 23,52 điểm. Ngành Y học cổ truyền thấp nhất - 22,75.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Fanpage nhà trường

Bình Minh