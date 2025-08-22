Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn cao nhất gần 29 điểm

Khối ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Sài Gòn (SGU) với khoảng 22 đến 28,98/30.

Chiều 22/8, trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2025 tất cả phương thức. Nhà trường cho biết điểm chuẩn các ngành đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30, với tất cả các phương thức.

Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục dẫn đầu về chuẩn đầu vào với khoảng 22 đến 28,98, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường lấy 18,43 điểm, thấp nhất trường.

Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2025 ở các ngành cụ thể như sau:

Năm nay, trường Đại học Sài Gòn tuyển 5.220 sinh viên, mở 3 ngành mới là Lịch sử, Địa lý học, Thiết kế vi mạch. Trường xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM; kết quả V-SAT.

Căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xác định giữa các tổ hợp xét tuyển chênh lệch 0,01 đến gần 4 điểm.

Công thức quy đổi điểm các phương thức của Đại học Sài Gòn

Học phí khóa tuyển sinh 2025 dự kiến khoảng 78-193 triệu đồng toàn khóa (4-4,5 năm).

Lệ Nguyễn