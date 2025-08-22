Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM cao nhất 27,3

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025 - Học phí hơn 130 đại học
Ngày 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.
Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Y Dược TP HCM như sau:
|
TT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Chỉ tiêu*
|
Điểm trúng tuyển
|
Số TS trúng tuyển
|
1
|
7720101
|
Y khoa
|
420
|
27,34
|
433
|
2
|
7720101
|
Y khoa (Tuyển thẳng)
|
-
|
01
|
3
|
7720110
|
Y học dự phòng
|
119
|
19,00
|
115
|
4
|
7720115
|
Y học cổ truyền
|
209
|
21,50
|
230
|
5
|
7720201
|
Dược học
|
559
|
22,85
|
597
|
6
|
7720203
|
Hóa dược
|
60
|
23,65
|
64
|
7
|
7720203
|
Hóa dược (Tuyển thẳng)
|
-
|
01
|
8
|
7720301
|
Điều dưỡng
|
208
|
20,15
|
220
|
9
|
7720301_03
|
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
|
118
|
21,10
|
130
|
10
|
7720302
|
Hộ sinh
|
120
|
18,00
|
131
|
11
|
7720401
|
Dinh dưỡng
|
80
|
19,25
|
87
|
12
|
7720501
|
Răng - Hàm - Mặt
|
126
|
26,45
|
128
|
13
|
7720502
|
Kỹ thuật phục hình răng
|
39
|
21,50
|
42
|
14
|
7720601
|
Kỹ thuật xét nghiệm y học
|
168
|
22,05
|
170
|
15
|
7720602
|
Kỹ thuật hình ảnh y học
|
90
|
21,00
|
94
|
16
|
7720603
|
Kỹ thuật phục hồi chức năng
|
99
|
21,00
|
109
|
17
|
7720701
|
Y tế công cộng
|
90
|
17,00
|
96
|
18
|
7760101
|
Công tác xã hội
|
60
|
17,25
|
61
|
Tổng cộng
|
2.565
|
2.709
Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Y Dược TP HCM trong khoảng 21,45-27,8. Ngành Y khoa lấy cao nhất.
Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.
Đại học Y Dược TP HCM tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 3 đến 6/9.
Trường Đại học Y Dược TP HCM năm nay tuyển 2.576 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế; dự bị đại học.
Học phí Đại học Y Dược TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 30-87 triệu đồng một năm, tùy ngành.
Lệ Nguyễn