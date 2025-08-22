Thứ sáu, 22/8/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ sáu, 22/8/2025, 16:50 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM cao nhất 27,3

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM từ 17 đến 27,3, ngành Y khoa có mức trúng tuyển cao nhất.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025 - Học phí hơn 130 đại học

Ngày 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Y Dược TP HCM như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu*

Điểm trúng tuyển

Số TS trúng tuyển

1

7720101

Y khoa

420

27,34

433

2

7720101

Y khoa (Tuyển thẳng)

-

01

3

7720110

Y học dự phòng

119

19,00

115

4

7720115

Y học cổ truyền

209

21,50

230

5

7720201

Dược học

559

22,85

597

6

7720203

Hóa dược

60

23,65

64

7

7720203

Hóa dược (Tuyển thẳng)

-

01

8

7720301

Điều dưỡng

208

20,15

220

9

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

118

21,10

130

10

7720302

Hộ sinh

120

18,00

131

11

7720401

Dinh dưỡng

80

19,25

87

12

7720501

Răng - Hàm - Mặt

126

26,45

128

13

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

39

21,50

42

14

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

168

22,05

170

15

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

90

21,00

94

16

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

99

21,00

109

17

7720701

Y tế công cộng

90

17,00

96

18

7760101

Công tác xã hội

60

17,25

61

Tổng cộng

2.565

2.709

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Y Dược TP HCM trong khoảng 21,45-27,8. Ngành Y khoa lấy cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Đại học Y Dược TP HCM tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 3 đến 6/9.

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trường Đại học Y Dược TP HCM năm nay tuyển 2.576 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế; dự bị đại học.

Học phí Đại học Y Dược TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 30-87 triệu đồng một năm, tùy ngành.

Lệ Nguyễn

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×