Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM cao nhất 27,3

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM từ 17 đến 27,3, ngành Y khoa có mức trúng tuyển cao nhất.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025 - Học phí hơn 130 đại học

Ngày 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Y Dược TP HCM như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu* Điểm trúng tuyển Số TS trúng tuyển 1 7720101 Y khoa 420 27,34 433 2 7720101 Y khoa (Tuyển thẳng) - 01 3 7720110 Y học dự phòng 119 19,00 115 4 7720115 Y học cổ truyền 209 21,50 230 5 7720201 Dược học 559 22,85 597 6 7720203 Hóa dược 60 23,65 64 7 7720203 Hóa dược (Tuyển thẳng) - 01 8 7720301 Điều dưỡng 208 20,15 220 9 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 118 21,10 130 10 7720302 Hộ sinh 120 18,00 131 11 7720401 Dinh dưỡng 80 19,25 87 12 7720501 Răng - Hàm - Mặt 126 26,45 128 13 7720502 Kỹ thuật phục hình răng 39 21,50 42 14 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 168 22,05 170 15 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 90 21,00 94 16 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 99 21,00 109 17 7720701 Y tế công cộng 90 17,00 96 18 7760101 Công tác xã hội 60 17,25 61 Tổng cộng 2.565 2.709

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Y Dược TP HCM trong khoảng 21,45-27,8. Ngành Y khoa lấy cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Đại học Y Dược TP HCM tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 3 đến 6/9.

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trường Đại học Y Dược TP HCM năm nay tuyển 2.576 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế; dự bị đại học.

Học phí Đại học Y Dược TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 30-87 triệu đồng một năm, tùy ngành.

Lệ Nguyễn