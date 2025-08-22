Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm chuẩn từ 17 đến 24,1

Ngành Sư phạm Công nghệ lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp cao nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA); bốn ngành khác lấy ngưỡng 17 - thấp nhất.

Những ngành lấy điểm chuẩn 17 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Chăn nuôi thú y - Thủy sản, Nông nghiệp và cảnh quan, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại, Kinh tế và Quản lý.

Trong khi đó, đứng đầu là Sư phạm Công nghệ, theo sau là Luật và Du lịch cùng 23,3. Nhiều ngành lấy trên 20 điểm, như Công nghệ kỹ thuật ôtô và cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí...

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển gần 7.300 sinh viên, với bốn phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét học bạ, xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế hoặc cuộc thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2025.

Học phí hơn 130 đại học

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường trên VnExpress tại trang Tra cứu đại học: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Trang cũng hiển thị thông tin về học phí, tổ hợp xét tuyển, biến động điểm chuẩn các năm ở từng ngành. Học sinh đăng ký xét tuyển đại học vào năm tới cũng có thể tham khảo trong việc chọn trường, ngành.

Thanh Hằng