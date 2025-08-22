Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM áp sát 30

Ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn 29,56-29,92, tùy tổ hợp, cao nhất trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025

Tối 22/8, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm trúng tuyển tất cả phương thức.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hai ngành có điểm chuẩn trên 29 là Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và Trí tuệ nhân tạo, từ 29,1 đến 29,92. Thấp nhất là ngành Khoa học môi trường (chương trình tăng cường tiếng Anh) lấy 17 điểm ở khối D07.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM năm 2025 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

Nếu xét bằng điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, 3 ngành, nhóm ngành lấy điểm chuẩn trên 1000/1200 là Khoa học dữ liệu, Thống kê, Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến), Trí tuệ nhân tạo.

Thấp nhất là ngành Khoa học môi trường chương trình tăng cường tiếng Anh với 573 điểm

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM như sau:

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, các em xem như từ chối theo học.

Trường tổ chức nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến từ ngày 26 đến 30/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Năm nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển khoảng 4.450 sinh viên, tăng hơn 400. Ba phương thức tuyển sinh chính là: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực.

Học phí trường với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 28,4 đến 67 triệu đồng.

Lệ Nguyễn