Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin cao nhất 29,6

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin từ 24 đến 29,6, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2025 như sau:

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Trường tổ chức nhập học trực tiếp từ 23 đến 30/8.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm nay tuyển hơn 2.000 sinh viên, áp dụng mức điểm sàn 22 với tất cả ngành. Đây là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp, không tính điểm cộng, điểm ưu tiên. Đối với ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh còn phải đạt tối thiểu 6,5 điểm môn Toán.

Học phí UIT với khóa tuyển sinh 2025 lần lượt là 37 và 55 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn và tiên tiến, tăng 2-5 triệu so với năm ngoái. Các chương trình liên kết với đại học nước ngoài, trường thu 84-140 triệu đồng một năm.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin từ 25,55 đến 28,3, ngành Trí tuệ nhân tạo có chuẩn đầu vào cao nhất.

Lệ Nguyễn