Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn từ 19,75

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội (HLU) từ 19,75 đến 25,55 theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), trong đó các ngành ở cơ sở Hà Nội không thấp hơn 23,2.

Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 22/8 công bố điểm trúng tuyển theo tổ hợp gốc D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT. PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng, cho biết nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ở mức cao hơn.

Ví dụ, với tổ hợp C00 ở ngành Luật kinh tế, thí sinh phải đạt 28,79 điểm mới trúng tuyển, do điểm tổ hợp này chênh 3,24 so với tổ hợp gốc D01. Trong khi đó, tổ hợp A01 và A00 sẽ cao hơn lần lượt 0,29 và 1,39 điểm.

"Nói chung, điểm chuẩn ổn định so với những năm gần đây", ông Bình cho hay.

Công thức quy đổi điểm Đại học Luật Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2025 theo tổ hợp D01 như sau:

Năm nay, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.350 sinh viên ở cơ sở chính ở Hà Nội và 300 ở phân hiệu Đăk Lăk. Ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường; dựa vào học bạ ba năm THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Đại học Luật Hà Nội dự kiến năm học tới với sinh viên các chương trình đại trà là gần 28 triệu đồng; chương trình chất lượng cao là gần 56 triệu đồng.

Đại học Luật Hà Nội tư vấn tuyển sinh ở Phú Thọ hồi tháng 3. Ảnh: Fanpage trường

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 22,85 đến 28,85/30, cao nhất ở ngành Luật Kinh tế, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Ngành Luật đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk thấp nhất với 22,85 điểm ở mọi tổ hợp.

Với xét học bạ, điểm trúng tuyển là từ 22,51 đến 30, đã bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích.

Dương Tâm