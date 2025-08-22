Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM cao nhất 85,41/100

Trường Đại học Bách khoa TP HCM lấy điểm chuẩn từ 55,05-85,41 trên thang điểm 100 theo phương thức xét kết hợp.

Tối 22/8, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Xây dựng và Quản lý xây dựng với 55,05/100 điểm. Cao nhất là ngành Khoa học máy tính với 85,41 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025 như sau:

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Năm nay, trường Đại học Bách khoa TP HCM tuyển 5.550 sinh viên. Trong số này, 1-5% chỉ tiêu dành để xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn lại, trường tuyển bằng phương thức kết hợp, với 5 nhóm: thí sinh có hoặc không có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; tốt nghiệp THPT nước ngoài; có chứng chỉ bài thi chuẩn hóa quốc tế (SAT, ACT); thí sinh chương trình chuyển tiếp quốc tế hoặc liên kết cử nhân với Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Phương thức xét tuyển kết hợp tính tổng điểm học lực, thành tích văn thể mỹ và điểm ưu tiên (nếu có), thang điểm 100.

Công thức tính điểm học lực cho các nhóm xét tuyển

Trong đó, điểm học lực (chiếm ít nhất 80%) gồm kết quả thi đánh giá năng lực, học bạ và thi tốt nghiệp THPT, với công thức:

Điểm học lực = Điểm năng lực × 70% + Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi × 20% + Điểm học THPT quy đổi × 10%

Điểm cộng được xét từ các thành tích khác, văn-thể-mỹ, hoạt động xã hội, tối đa 10 điểm và do Hội đồng tuyển sinh quyết định tùy theo lượng hồ sơ xét tuyển và thành tích của thí sinh.

Điểm ưu tiên xét theo khu vực và đối tượng, tối đa 9.17 điểm trong thang 100 (quy đổi từ mức tối đa 2,75 điểm theo thang điểm 30 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Học phí Đại học Bách khoa TP HCM với khóa tuyển sinh năm 2025 dự kiến là 30-80 triệu đồng một năm, tùy chương trình.

Học phí Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025

Năm ngoái, điểm chuẩn phương thức xét kết hợp khoảng 55,38 - 84,16/90 điểm, cao nhất ở ngành Khoa học máy tính.

Lệ Nguyễn