Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn từ 23 đến 28,83, ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất, chiều 22/8.

TT Mã Ngành/CTĐT Điểm chuẩn 1 7480202 An toàn thông tin 25,59 2 7340204 Bảo hiểm 24,75 3 7340116 Bất động sản 25,41 4 EP09 Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH 26,29 5 7480201 Công nghệ thông tin 25,89 6 EP02 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) 25,5 7 7480104 Hệ thống thông tin 26,38 8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 27,5 9 7340301 Kế toán 27,1 10 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) 25,9 11 EP15 Khoa học dữ liệu 26,13 12 7480101 Khoa học máy tính 26,27 13 7340401 Khoa học quản lý 26,06 14 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD 24,92 15 7340302 Kiểm toán 28,38 16 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) 27,25 17 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 23,75 18 7340120 Kinh doanh quốc tế 28,6 19 EP05 Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD 26,4 20 7340121 Kinh doanh thương mại 28 21 7310104 Kinh tế đầu tư 27,5 22 7310101_1 Kinh tế học (ngành Kinh tế) 26,52 23 EP13 Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế 25,41 24 7620115 Kinh tế nông nghiệp 24,35 25 7310105 Kinh tế phát triển 26,77 26 7310106 Kinh tế quốc tế 28,13 27 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 23,5 28 7310101_2 Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) 25,8 29 7310101_3 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) 26,79 30 EP17 Kỹ thuật phần mềm 24,7 31 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,61 32 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) 27,69 33 7380101 Luật 26,41 34 POHE4 Luật kinh doanh 25,5 35 7380107 Luật kinh tế 26,75 36 7380109 Luật thương mại quốc tế 26,44 37 7340115 Marketing 28,12 38 7220201 Ngôn ngữ Anh 26,51 39 CLC1 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1 25,25 40 CLC2 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC2 26,5 41 CLC3 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3 26,42 42 TT1 Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT1 24,75 43 TT2 Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT2 25,5 44 EP03 Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) 26,78 45 EP06 Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD 27,5 46 7320108 Quan hệ công chúng 28,07 47 7340408 Quan hệ lao động 25 48 7340403 Quản lý công 25,42 49 EPMP Quản lý công và chính sách (E-PMP) 23 50 7850103 Quản lý đất đai 24,38 51 7340409 Quản lý dự án 26,63 52 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 24,17 53 POHE6 Quản lý thị trường 25,44 54 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD 24,2 55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26,06 56 EP07 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD 25,1 57 EP18 Quản trị giải trí và sự kiện 25,89 58 7810201 Quản trị khách sạn 26,25 59 POHE1 Quản trị khách sạn 25,61 60 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) 24,25 61 7340101 Quản trị kinh doanh 27,1 62 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) 25,64 63 POHE5 Quản trị kinh doanh thương mại 26,29 64 POHE2 Quản trị lữ hành 24,64 65 7340404 Quản trị nhân lực 27,1 66 7340201 Tài chính – Ngân hàng 27,34 67 EP10 Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH 26,27 68 POHE7 Thẩm định giá 24,55 69 7310107 Thống kê kinh tế 26,79 70 7340122 Thương mại điện tử 28,83 71 7310108 Toán kinh tế 26,73 72 EP16 Trí tuệ nhân tạo 25,44 73 POHE3 Truyền thông Marketing 27,61

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 sinh viên chính quy cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế.

Ba phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái. Một là xét tuyển thẳng với 3% chỉ tiêu, áp dụng với học sinh thuộc một trong các nhóm: diện chính sách, được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt giải ba thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất thi khoa học kỹ thuật quốc gia trở lên.

Hai là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 với bốn tổ hợp, gồm A00, A01, D01 và D07.

Ba là xét tuyển kết hợp, gồm: xét chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA hoặc các điểm này kết hợp với chứng chỉ IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên; xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác.

Năm học 2025-2026, học phí chương trình chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 18-25 triệu đồng.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp, tháng 8/2025. Ảnh: NEU

Thanh Hằng