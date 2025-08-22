Trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) lấy điểm chuẩn từ 20 đến 22, thông báo thí sinh chưa đỗ có thể đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Trường Đại học Việt Nhật chiều 22/8 công bố ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất - 22, kế đến là Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn - 21. Các ngành còn lại từ 20 đến 22,75.

Thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến từ hôm nay để kịp nhập học cùng đợt chính thức vào ngày 26/8.

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật năm 2025 cụ thể như sau:

Trường Đại học Việt Nhật năm nay tuyển 750 sinh viên cho 9 ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, 3 chuyên ngành mới là Đổi mới và phát triển toàn cầu, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn.

Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ, xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT và hồ sơ năng lực của thí sinh (đánh giá và phỏng vấn). Với xét điểm thi tốt nghiệp, trường sử dụng 30 tổ hợp.

Học phí trường Đại học Việt Nhật gồm hai mức là 25 và 58 triệu đồng, tương tự năm ngoái. Mức 25 triệu chỉ áp dụng cho ngành Kỹ thuật xây dựng. Trường cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, nếu sinh viên hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo chuẩn.

Sinh viên Đại học Việt Nhật. Ảnh: Fanpage trường

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật là 20-21, ngành Nhật Bản học lấy cao nhất, tiếp theo là Khoa học và Kỹ thuật máy tính với 20,75 điểm.

Dương Tâm