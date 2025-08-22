Đại học Ngân hàng TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 23,6

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025
Theo sau là ngành Kiểm toán và Marketing, cùng lấy 23,58, còn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 23,49 điểm.
Hai ngành lấy điểm chuẩn 18 - thấp nhất, là Quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng, cùng hệ cử nhân quốc tế, còn lại phổ biến trên 22.
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2025 ở các ngành như sau:
|
STT
|
Tên ngành
|
Điểm chuẩn
(thang 30)
|
1
|
Ngôn ngữ Anh (*)
|
21.82
|
2
|
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo đặc biệt )(*)
|
20.71
|
3
|
Kinh tế quốc tế
|
22.05
|
4
|
Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần)
|
22.08
|
5
|
Quản trị kinh doanh
|
22.86
|
6
|
Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quốc tế)
|
18
|
7
|
Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng)
|
19.3
|
8
|
Quản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần)
|
19.1
|
9
|
Marketing
|
23.58
|
10
|
Kinh doanh quốc tế
|
23.6
|
11
|
Thương mại điện tử
|
23.48
|
12
|
Tài chính - Ngân hàng
|
22.76
|
13
|
Tài chính - Ngân hàng (Cử nhân quốc tế)
|
18
|
14
|
Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng)
|
19.25
|
15
|
Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh bán phần)
|
18.73
|
16
|
Công nghệ tài chính (Fintech)
|
22.76
|
17
|
Kế toán
|
22.47
|
18
|
Kế toán (tiếng Anh bán phần)
|
18.35
|
19
|
Kiểm toán
|
23.58
|
20
|
Hệ thống thông tin quản lý
|
21.5
|
21
|
Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần)
|
20.35
|
22
|
Luật
|
19.55
|
23
|
Luật kinh tế
|
22
|
24
|
Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần)
|
19.86
|
25
|
Khoa học dữ liệu
|
20.5
|
26
|
Trí tuệ nhân tạo
|
19.49
|
27
|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|
23.49
Năm nay, trường Đại học Ngân hàng TP HCM tuyển gần 4.600 sinh viên, tăng khoảng 300 so với năm ngoái. Năm phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét kết hợp điểm học bạ và thành tích bậc THPT; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; Xét học bạ kết hợp phỏng vấn (chương trình do đối tác quốc tế cấp bằng).
Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường trên VnExpress tại trang Tra cứu đại học: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.
Trang cũng hiển thị thông tin về học phí, tổ hợp xét tuyển, biến động điểm chuẩn các năm ở từng ngành. Học sinh đăng ký xét tuyển đại học vào năm tới cũng có thể tham khảo trong việc chọn trường, ngành.
Thanh Hằng