Đại học Ngân hàng TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất 23,6

Đại học Ngân hàng TP HCM công bố điểm chuẩn 2025 từ 18 đến 23,6, cao nhất ở ngành Kinh doanh quốc tế.

Theo sau là ngành Kiểm toán và Marketing, cùng lấy 23,58, còn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 23,49 điểm.

Hai ngành lấy điểm chuẩn 18 - thấp nhất, là Quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng, cùng hệ cử nhân quốc tế, còn lại phổ biến trên 22.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2025 ở các ngành như sau:

STT Tên ngành Điểm chuẩn (thang 30) 1 Ngôn ngữ Anh (*) 21.82 2 Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo đặc biệt )(*) 20.71 3 Kinh tế quốc tế 22.05 4 Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) 22.08 5 Quản trị kinh doanh 22.86 6 Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quốc tế) 18 7 Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng) 19.3 8 Quản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần) 19.1 9 Marketing 23.58 10 Kinh doanh quốc tế 23.6 11 Thương mại điện tử 23.48 12 Tài chính - Ngân hàng 22.76 13 Tài chính - Ngân hàng (Cử nhân quốc tế) 18 14 Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng) 19.25 15 Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh bán phần) 18.73 16 Công nghệ tài chính (Fintech) 22.76 17 Kế toán 22.47 18 Kế toán (tiếng Anh bán phần) 18.35 19 Kiểm toán 23.58 20 Hệ thống thông tin quản lý 21.5 21 Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) 20.35 22 Luật 19.55 23 Luật kinh tế 22 24 Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) 19.86 25 Khoa học dữ liệu 20.5 26 Trí tuệ nhân tạo 19.49 27 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 23.49

Năm nay, trường Đại học Ngân hàng TP HCM tuyển gần 4.600 sinh viên, tăng khoảng 300 so với năm ngoái. Năm phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét kết hợp điểm học bạ và thành tích bậc THPT; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; Xét học bạ kết hợp phỏng vấn (chương trình do đối tác quốc tế cấp bằng).

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng