Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã cao nhất 24,42

Không ngành nào của Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA) lấy điểm chuẩn dưới 23, cao nhất là An toàn thông tin, cơ sở Hà Nội, với 24,42 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin, cũng tại cơ sở Hà Nội, có ngưỡng trúng tuyển cao thứ hai với 24,17 điểm. Hai ngành còn lại lấy trên 23, trong đó An toàn thông tin ở phân hiệu TP HCM có điểm chuẩn thấp nhất - 23,2 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2025 chi tiết:

Học viện Kỹ thuật mật mã năm nay tuyển 600 sinh viên, áp dụng duy nhất phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí năm học 2025-2026 của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 525.000 đồng một tín chỉ, tăng hơn 100.000 đồng so với hiện tại.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng