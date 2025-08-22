Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng từ 18,3 đến 23,5

Ngành Công tác xã hội lấy điểm chuẩn 23,5, cao nhất Đại học Y tế công cộng, xét theo điểm thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Y tế công cộng chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 18,3 đến 23,5. Điểm trúng tuyển theo thang 30 (không nhân hệ số), đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất - 19 điểm, song cũng tăng 2,9 điểm.

Điểm chuẩn của phần lớn các ngành năm nay tăng 1,7-3 điểm, trong đó ngành Y tế công cộng tăng mạnh nhất.

Riêng hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng giảm lần lượt 1,85 và 2,7 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Y tế công cộng năm 2025 như sau:

Năm 2025, trường tuyển 910 sinh viên ở 6 ngành, với 5 phương thức. Đó là xét học sinh dự bị đại học, xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (với tất cả ngành), xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (chỉ dành cho ngành Khoa học dữ liệu), xét học bạ (Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Khoa học dữ liệu).

Học phí trường Đại học Y tế công cộng năm học 2025-2026 dự kiến từ hơn 18 triệu đồng đến trên 34 triệu đồng, tùy ngành.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 16,1 đến 22,95 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy cao nhất - 22,95 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu lấy điểm chuẩn thấp nhất - 17,5.

Sinh viên trường Đại học Y tế công cộng. Ảnh: HUPH

Bình Minh