Trường Y đầu tiên công bố điểm chuẩn

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn 2025, từ 21 đến 25/30 điểm, ngành Y khoa cao nhất.

Xếp sau ngành Y khoa là Kỹ thuật phục hồi chức năng với 23 điểm. Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học, lần lượt lấy 22,6 và 22,5 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất ở ngành Điều dưỡng với 21 điểm.

TT Ngành Điểm chuẩn 1 Y khoa 23,8 2 Điều dưỡng 21 3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22,6 4 Kỹ thuật hình ảnh y học 22,5 5 Kỹ thuật phục hồi chức năng 23

Năm nay, trường tuyển 700 sinh viên cho 5 ngành, áp dụng bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét học bạ, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Học phí Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm học 2025-2026 dự kiến từ 26 đến 44 triệu đồng (đã nhân 10 tháng và làm tròn), cao nhất là ngành Y khoa, thấp nhất Điều dưỡng. Các ngành còn lại cùng hơn 33 triệu.

Những em trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường trên VnExpress tại: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Trang cũng hiển thị thông tin về học phí, tổ hợp xét tuyển, biến động điểm chuẩn các năm ở từng ngành. Học sinh đăng ký xét tuyển đại học vào năm tới cũng có thể tham khảo trong việc chọn trường, ngành.

Thanh Hằng