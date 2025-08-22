Đại học Ngoại ngữ lấy điểm chuẩn cao nhất 30

Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung cùng lấy 30 điểm, dẫn đầu điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ tối 22/8 công bố điểm chuẩn từ 15,06 đến 30 (thang 30). Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Hai ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Ngành Sư phạm tiếng Nhật lấy điểm cao thứ hai - 28,1. Thấp nhất là ngành Kinh tế tài chính với 15,06 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Ngoại ngữ năm 2025 như sau:

Năm 2025, ULIS tuyển 2.400 sinh viên, tăng 400 so với năm ngoái. Năm phương thức tuyển sinh là xét thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với điểm thi tốt nghiệp; xét điểm thi đánh giá năng lực HSA; chứng chỉ kết hợp học bạ (dành cho học sinh các trường THPT thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và học sinh hệ chuyên trong cả nước).

Học phí trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2025-2026 dự kiến từ 16,9 đến 65 triệu đồng. Mức cao nhất áp dụng với chương trình liên kết ngành Kinh tế - Tài chính, tăng hơn 2,5 triệu đồng so với trước. Ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia; Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có mức thu thấp nhất.

Các ngành ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc giữ nguyên mức thu 38 triệu đồng một năm. Học phí ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập cũng không thay đổi - 21 triệu đồng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại ngữ từ 26,75 đến 38,45 trên thang điểm 40 (môn ngoại ngữ nhân 2), cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh.

