Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM cao nhất 24,5

Chiều 22/8, trường Đại học Công thương TP HCM công bố điểm chuẩn ở tất cả phương thức xét tuyển.
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất trường với 24,5 điểm. Tiếp đến là các ngành Marketing, Luật với 24 điểm.
Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học có điểm chuẩn từ 18,5 đến 23 điểm.
Ngành có mức chuẩn đầu vào tăng mạnh nhất là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, mức tăng từ 18 lên đến 22.
Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM ở tất cả phương thức như sau:
|TT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Điểm thi TN THPT
|Điểm học bạ
|Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM
|Điểm ĐGNL chuyên biệt ĐHSP-HCM
|1
|7220201
|Ngôn ngữ Anh
|23.75
|25.6
|764
|25.35
|2
|7220204
|Ngôn ngữ Trung Quốc
|24
|25.9
|776
|25.65
|3
|7340101
|Quản trị kinh doanh
|23
|24.8
|732
|24.5
|4
|7340115
|Marketing
|24.25
|26.2
|788
|25.95
|5
|7340120
|Kinh doanh quốc tế
|23.5
|25.3
|752
|25.05
|6
|7340122
|Thương mại điện tử
|23.75
|25.6
|764
|25.35
|7
|7340123
|Kinh doanh thời trang và Dệt may
|18.5
|20.83
|617
|20.63
|8
|7340129
|Quản trị kinh doanh thực phẩm
|20.5
|22.5
|650
|22.06
|9
|7340201
|Tài chính ngân hàng
|23.5
|25.3
|752
|25.05
|10
|7340205
|Công nghệ tài chính
|22.25
|24.2
|708
|23.75
|11
|7340301
|Kế toán
|22.5
|24.4
|716
|24
|12
|7380101
|Luật
|24.25
|26.2
|788
|25.95
|13
|7380107
|Luật kinh tế
|24
|25.9
|776
|25.65
|14
|7420201
|Công nghệ sinh học
|18.5
|20.83
|617
|20.63
|15
|7460108
|Khoa học dữ liệu
|22
|24
|700
|23.5
|16
|7480201
|Công nghệ thông tin
|23.25
|25
|740
|24.75
|17
|7480202
|An toàn thông tin
|22
|24
|700
|23.5
|18
|7510202
|Công nghệ chế tạo máy
|21.25
|23.25
|670
|22.75
|19
|7510203
|Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|22
|24
|700
|23.5
|20
|7510301
|Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
|21.5
|23.5
|680
|23
|21
|7510303
|Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|22.25
|24.2
|708
|23.75
|22
|7510401
|Công nghệ kỹ thuật hóa học
|18
|20.67
|613
|20.5
|23
|7510406
|Công nghệ kỹ thuật môi trường
|17
|20.33
|607
|20.25
|24
|7510605
|Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
|24.5
|26.5
|800
|26.25
|25
|7520115
|Kỹ thuật Nhiệt
|20
|22
|640
|21.63
|26
|7540101
|Công nghệ thực phẩm
|23
|24.8
|732
|24.5
|27
|7540105
|Công nghệ chế biến thủy sản
|17
|20.33
|607
|20.25
|28
|7540106
|Đảm bảo chất lượng & ATTP
|18
|20.67
|613
|20.5
|29
|7540204
|Công nghệ dệt, may
|17
|20.33
|607
|20.25
|30
|7810101
|Du lịch
|24
|25.9
|776
|25.65
|31
|7810103
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|24
|25.9
|776
|25.65
|32
|7810201
|Quản trị khách sạn
|23.5
|25.3
|752
|25.05
|33
|7810202
|Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|23.5
|25.3
|752
|25.05
|34
|7819009
|Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
|19
|21
|620
|20.75
|35
|7819010
|Khoa học chế biến món ăn
|21
|23
|660
|22.5
|36
|7850101
|Quản lý tài nguyên và môi trường
|17
|20.33
|607
|20.25
|37
|7510402
|Công nghệ vật liệu
|17
|20.33
|607
|20.25
|38
|LK7220204
|Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết
|20
|22
|Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU).
|39
|LK7340101
|Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU).
|16
|20
Nếu xét bằng điểm học bạ, thí sinh phải đạt 20-26,5 mới trúng tuyển vào trường. Ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, mức trúng tuyển là 607-800/1200. Điểm chuẩn theo kết quả thi V-SAT từ 20,25 đến 26,25.
Năm nay, HUIT tuyển 8.300 sinh viên bằng phương thức tuyển thẳng, xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ.
Học phí trường Đại học Công thương TP HCM là 110-116 triệu đồng trọn khóa, với các chương trình cử nhân, tăng 3-5 triệu so với năm ngoái. Các chương trình cấp bằng kỹ sư, học phí khoảng 139-144 triệu đồng.
Lệ Nguyễn