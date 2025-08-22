Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,39

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm 2025 từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 20/8 công bố điểm chuẩn năm 2025 áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển.

Năm nay, trường tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng, tăng 3-5 triệu đồng so với hiện nay. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.

Mức thu các chương trình chất lượng cao tăng từ 33-42 triệu đồng lên khoảng 35-45 triệu mỗi năm, tùy ngành. Riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí 64-67 triệu, không tăng.

Với các chương trình quốc tế và liên kết đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội thu học phí trung bình 25-30 triệu đồng một học kỳ. Riêng chương trình Quản trị Kinh doanh (TROY-BA) và Khoa học Máy tính (TROY-IT) hợp tác với Đại học Troy của Mỹ, học phí mỗi năm khoảng 78-90 triệu đồng, một năm có ba học kỳ.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết học phí các năm sau có thể tăng, nhưng không quá 10%.

Thí sinh xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: HUST

Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 21 đến 28,53. Những tổ hợp xét tuyển có môn chính thì môn này được nhân hệ số hai rồi quy đổi về thang điểm 30.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm chuẩn từ 50,29 đến 83,82/100. Ở nhóm xét tuyển tài năng, điểm chuẩn khoảng 70,89-104,58/110.

Dương Tâm