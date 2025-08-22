Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược từ 19 đến 27,43

Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Điều dưỡng thấp nhất.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều 22/8 cho biết điểm chuẩn từ 19 đến 27,43 áp dụng với mọi phương thức. Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa tăng nhẹ 0,28. Tuy nhiên, các ngành còn lại giảm. Như ngành Điều dưỡng, điểm chuẩn ở mức 19, thấp hơn năm ngoái 5,49 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2025 ở từng ngành như sau:

Trường Đại học Y Dược năm nay tuyển 720 sinh viên cho 6 ngành. Trong đó, riêng ngành Y khoa có 260 chỉ tiêu, Dược học 220. Còn lại, chỉ tiêu là 60 mỗi ngành (Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng).

Các phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học sinh dự bị đại học, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ tiếng Anh và xét theo cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học phí trường Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến là 62 triệu đồng với tất cả thí sinh khóa 2025-2026. Mức này tăng 7-34,4 triệu đồng so với hiện tại.

Khoa Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội khám miễn phí cho người dân trong chương trình Mùa hè xanh 2025. Ảnh: Fanpage LCĐ Răng Hàm Mặt

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,49-27,15. Ngành Y khoa cao nhất, Điều dưỡng và Kỹ thuật hình ảnh y học thấp nhất.

Dương Tâm