Điểm chuẩn Đại học Thương mại cao nhất 27,8

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất, nhiều ngành khác lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung...

Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp với 22,5 điểm. Các ngành khác phổ biến mức 25-26, tương đương năm ngoái.

Trường Đại học Thương mại năm nay tuyển 5.600 sinh viên cho 45 ngành và chương trình. Năm phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; dùng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Học phí năm học 2025-2026 của trường Đại học Thương mại từ 24 đến gần 28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 38,5 triệu đồng với chương trình IPOP. Các chương trình tiên tiến, song bằng quốc tế, trường thu học phí 180-260 triệu đồng toàn khóa.

Thanh Hằng