Điểm chuẩn Đại học Phenikaa từ 17 đến 25,5

Đại học Phenikaa lấy điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 25,5, ở ngành Hệ thống cơ điện tử thông minh (các học phần chuyên ngành học bằng Tiếng Anh).

Đại học Phenikaa chiều 22/8 cho biết hai ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Y khoa và Răng Hàm Mặt - 22,5 điểm. Các ngành còn lại từ 17 đến 22.

Trường cũng công bố chi tiết điểm chuẩn 2025 ở các phương thức khác như học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, cụ thể như sau:

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Đại học Phenikaa năm nay tuyển hơn 12.700 sinh viên cho 64 ngành và chương trình đào tạo bằng 4 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) và kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.

Học phí Đại học Phenikaa năm học 2025-2026 là từ 26,5 đến 128 triệu đồng, ngành Răng Hàm Mặt cao nhất.

Sinh viên chương trình liên kết nhập học Đại học Phenikaa hôm 16/8. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Phenikaa theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 17 đến 24, cao nhất ngành Luật kinh tế.

Dương Tâm