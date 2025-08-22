Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội từ 20,05 đến 26

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 26, ngành Khoa học dữ liệu cao nhất.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 22/8 cho biết mức điểm chuẩn trên áp dụng với tất cả phương thức xét tuyển, sau khi quy đổi tương đương.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm nay tuyển hơn 2.400 sinh viên cho 28 ngành, chương trình đào tạo. Các phương thức xét tuyển gồm: xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, sử dụng kết quả SAT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét thuần kết quả thi tốt nghiệp.

Học phí năm 2025-2026 là từ 16,9 đến 38 triệu đồng, tăng khoảng 1-2 triệu so với hiện tại, tùy ngành.

Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đoàn tham gia Trường hè Khoa học tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 7. Ảnh: Fanpage trường

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ 20 đến 26,25 điểm, theo thang 30. Trong đó ngành Kỹ thuật điện tử và tin học lấy cao nhất. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên.

4 ngành xét theo thang điểm 40 (môn Toán nhân đôi) gồm Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu. Ở nhóm này, điểm chuẩn từ 24,45 đến 35, dẫn đầu là ngành Khoa học dữ liệu.

Dương Tâm