Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,7

Đại học Y Hà Nội (HMU) có điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm.

Theo công bố của trường Đại học Y Hà Nội ngày 22/8, sau ngành Y khoa là ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Cả hai đều xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Các ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2025 chi tiết như sau:

Trường Đại học Y Hà Nội năm nay tuyển 1.910 sinh viên với hai phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Giữa tháng 7, trường đã công bố danh sách 272 thí sinh trúng tuyển thẳng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Phần lớn số này vào ngành Y khoa.

Với xét điểm thi tốt nghiệp, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên sẽ được cộng 1 đến 2 điểm. Các thí sinh đạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hay thi Khoa học kỹ thuật nhưng không dùng để xét tuyển thẳng cũng được cộng 0,25-3 điểm. Nếu đạt nhiều giải, trường chỉ cộng với giải cao nhất.

Học phí trường Đại học Y Hà Nội năm 2025-2026 từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng. So với năm ngoái, mức này tăng 1,9 đến 10 triệu đồng.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Năm 2024, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội xét theo điểm thi tốt nghiệp từ 19 đến 28,83. Cao nhất là ngành Tâm lý học ở khối C00.

Nếu chỉ tính tổ hợp truyền thống B00, ngành Y khoa dẫn đầu với 28,27 điểm. Mức thấp nhất - 19 điểm áp dụng với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng tại phân hiệu Thanh Hóa.

