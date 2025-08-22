Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, ở khoảng 23,5-29,6, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tính đến tối 22/8, hai trong số 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của trường Đại học Công nghệ Thông tin, điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm với ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo với 29,6 điểm.

Nhiều ngành đào tạo của trường có mức chuẩn tăng 0,2-2 điểm như Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch, Khoa học dữ liệu. Một số ngành giảm nhẹ 0,5-1 điểm như Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm.

Điểm chuẩn tất cả phương thức xét tuyển của Đại học Công nghệ Thông tin năm 2025:

TT Tên ngành Mã ngành Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực ĐHQG-HCM Điểm chuẩn ưu tiên của ĐHQG-HCM Điểm ưu tiên xét tuyển của trường (SAT/ACT) 1 Truyền thông đa phương tiện 7320104 25 911 27,97 SAT: 1360, ACT: 30 2 Thương mại điện tử 7340122 24,57 889 27,75 SAT: 1344, ACT: 29 3 Khoa học dữ liệu 7460108 27,7 1010 29,14 SAT: 1344, ACT: 29 4 Khoa học Máy tính 7480101 27,2 993 28,9 SAT: 1344, ACT: 29 5 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 24 854 27,47 SAT: 1344, ACT: 29 6 Kỹ thuật Phần mềm 7480103 26 946 28,37 SAT: 1344, ACT: 29 7 Hệ thống thông tin 7480104 24,7 891 27,81 SAT: 1344, ACT: 29 8 Hệ thống thông tin (CTTT) 7480104_TT 24,2 867 27,58 SAT: 1344, ACT: 29 9 Kỹ thuật Máy tính 7480106 25,3 923 28,1 SAT: 1344, ACT: 29 10 Trí tuệ nhân tạo 7480107 29,6 1098 29,91 SAT: 1440, ACT: 32 11 Công nghệ Thông tin 7480201 26,6 969 28,64 SAT: 1360, ACT: 30 12 Công nghệ Thông tin V-N 7480201_VN 24,2 867 27,58 SAT: 1344, ACT: 29 13 An toàn thông tin 7480202 26,27 956 28,48 SAT: 1344, ACT: 29 14 Thiết kế vi mạch 75202A1 27 984 28,5 SAT: 1344, ACT: 29

Ở trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), thí sinh muốn trúng tuyển phải có trung bình mỗi môn từ 8,3 trở lên, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm. Thấp nhất là chuyên ngành Luật dân sự (chương trình tiếng Anh) với 23,5 điểm.

Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo: Kinh tế - 25,61 điểm, Kinh doanh - 26,4 điểm, Luật - 25,04 điểm. Trong đó có 20 ngành, chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm ngoái.

Điểm chuẩn tất cả phương thức của UEL năm 2025 như sau:

Năm nay, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển khoảng 24.500 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh chủ đạo là: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Đại học quốc gia TP HCM; Xét điểm thi đánh giá năng lực; Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Riêng trường Đại học Bách khoa xét kết hợp điểm học bạ, đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT cộng thành tích khác.

Học phí chương trình chuẩn của các trường khoảng 16,6-70 triệu đồng một năm. Thấp nhất là các ngành Triết học, Tôn giáo, Lịch sử, Địa lý của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cao nhất là các ngành đào tạo của trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Thí sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Võ Thị Sáu, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn