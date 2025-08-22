Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM từ 15-19

Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) lấy điểm chuẩn 15-19, ngành Dược học có mức trúng tuyển cao nhất.

Tối 22/8, HUTECH công bố điểm chuẩn đầu vào theo các phương thức xét tuyển.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường lấy 15 điểm ở hầu hết ngành. Riêng Dược học có điểm chuẩn 19, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 17 điểm.

Nếu xét học bạ, thí sinh đạt 18 điểm trở lên trúng tuyển vào nhiều ngành của trường. Mức này tăng lên 1-3 điểm ở các ngành Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm

Ba ngành này cũng có chuẩn cao hơn ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM và V-SAT, khoảng 650-700/1200, 250-275/450. Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn lần lượt là 600/1200 và 225/450.

Điểm chuẩn HUTECH năm 2025 ở tất cả phương thức xét tuyển như sau:

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Trường tổ chức nhập học trực tiếp từ 23 đến 30/8.

Năm nay, HUTECH tuyển khoảng 13.500 sinh viên cho 61 ngành ba phương thức, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ bằng điểm trung bình ba môn lớp 12 và xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TP HCM hoặc kỳ thi V-SAT.

Công thức quy đổi điểm của HUTECH

Năm ngoái, điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của HUTECH từ 16 đến 21, cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin và Dược học.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn