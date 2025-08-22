Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thấp nhất 20,25

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) lấy điểm chuẩn từ 20,25 đến 28,52, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất, Quản lý thể dục thể thao thấp nhất.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ngày 22/8 cho biết một số ngành có điểm chuẩn cao trong nhiều năm nay vẫn giữ các vị trí dẫn đầu, như Sư phạm Ngữ văn (28,52), Sư phạm Lịch sử (28,31), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,03). Nhiều ngành khác ở mức 24-26.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 từng ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay tuyển 3.540 sinh viên bằng 10 phương thức.

Ngoài xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ độc lập hoặc kết hợp với điểm năng khiếu, trường còn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi do trường tổ chức, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội và TP HCM độc lập hoặc kết hợp điểm năng khiếu. Trường cũng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét chuyển diện học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học, xét diện cử tuyển, lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định.

Thí sinh thi năng khiếu vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Fanpage trường

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 15,35 đến 28,83. Các ngành sư phạm thấp nhất 20, chủ yếu trên 25,5. Ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử cao nhất.

Dương Tâm