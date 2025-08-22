Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội cao nhất 26,27

Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố điểm chuẩn từ 18 đến 26,27, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn của 62 ngành và chương trình đào tạo. Mức phổ biến là 20-23.

Một số ngành dưới 20 như Công nghệ dệt, may và Du lịch chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,1), Quản trị khách sạn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,25).

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 tất cả ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay tuyển 7.990 sinh viên bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm theo tổ hợp, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội trong một cuộc thi hồi tháng 8. Ảnh: Fanpage trường

Học phí năm học 2024-2025 của Đại học Công nghiệp Hà Nội trung bình là 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng mỗi tín chỉ.

Điểm chuẩn năm ngoái của Đại học Công nghiệp Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 19-26,05/30, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.

Dương Tâm