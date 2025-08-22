Điểm chuẩn Đại học Thăng Long cao nhất 23.75

Trường Đại học Thăng Long lấy điểm chuẩn 16-23,75, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện.

So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện đã giảm 2,77. Theo sau là ba ngành lấy 22 điểm trở lên gồm Marketing, Thương mại điện tử, Luật kinh tế.

Bốn ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất - 16 là Ngôn ngữ Nhật; Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin.

Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2025 các ngành như sau:

Năm 2025, trường tuyển 3.000 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái. Sáu phương thức xét tuyển gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; kết quả bài thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy; học bạ; học bạ với điểm thi năng khiếu; tuyển thẳng.

Học phí trường Đại học Thăng Long dự kiến từ 33,6 đến 48,9 triệu đồng một năm. Trong đó, ngành Truyền thông Đa phương tiện cao nhất, kế đến là Thiết kế đồ họa, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Điều dưỡng và Hệ thống thông tin có học phí thấp nhất.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường dao động từ 19 đến 26,52, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện, kế đến là Luật kinh tế. Ngành Điều dưỡng lấy điểm chuẩn thấp nhất.

Đại học Thăng Long tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2025 hôm 20/7 tại Hà Nội. Ảnh: TLU

