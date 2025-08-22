Ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất Học viện Tài chính

Ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn 26,6, cao nhất Học viện Tài chính, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học viện Tài chính tối 22/8 công bố điểm chuẩn từ 21 đến 26,6 (thang 30). Ba ngành lấy từ 26 điểm gồm Marketing, Tài chính - Ngân hàng 2 (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính), Kiểm toán. Trong đó, ngành Kiểm toán lấy cao nhất - 26,6 điểm.

12 ngành lấy điểm thấp nhất - từ 21 điểm. Điểm chuẩn các ngành còn lại trong khoảng 22,55 - 25,56.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Năm 2025, học viện tuyển 6.320 sinh viên, tăng hơn 1.800 so với năm ngoái. Ngoài ba địa điểm ở quận Bắc Từ Liêm và Đống Đa, trường mở rộng cơ sở tại Hòa Lạc và dự kiến tại TP HCM.

Ngoại trừ tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường dùng hai phương thức khác, gồm xét theo điểm thi tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp (với ba nhóm).

Học phí Học viện Tài chính với khóa tuyển sinh năm 2025 từ 20 đến 28 triệu đồng với chương trình chuẩn; Với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và liên kết quốc tế, mức thu lần lượt là 50-55 triệu đồng và 60-75 triệu đồng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp từ 34,35 đến 36,15 theo thang điểm 40 (tiếng Anh nhân hệ số 2) và 26,3-26,85 theo thang 30.

Ở thang 40, Hải quan và Logistics cao nhất, những ngành còn lại đều lấy từ 34 trở lên. Với thang điểm 30, cao nhất là ngành Tài chính - Ngân hàng 2, thấp nhất là Hệ thống quản lý thông tin.

Sinh viên Học viện Tài chính. Ảnh: AOF

Bình Minh