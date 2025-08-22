Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi từ 17 đến 25,5

Ngành Luật kinh tế lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp cao nhất, kế đó là Ngôn ngữ Trung Quốc 25,45; ngành Kỹ thuật xây dựng chương trình tiên tiến thấp nhất, chiều 22/8.

Trường Đại học Thủy lợi năm nay tuyển 5.350 sinh viên cho 43 ngành. Bốn phương thức được áp dụng là xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA), điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét kết hợp học bạ với các điều kiện ưu tiên (giải học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ) và xét tuyển thẳng.

Học sinh xem thông tin tuyển sinh của trường Đại học Thủy lợi, tháng 7/2025. Ảnh: TLU

Thanh Hằng