Điểm chuẩn nhiều ngành Đại học Luật TP HCM giảm 1-4 điểm

Trường Đại học Luật TP HCM lấy điểm chuẩn từ 18,12 đến 25,65, hầu hết giảm 1-4 điểm so với năm ngoái.

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Ngành Quản trị kinh doanh tổ hợp A01 lấy 18,12 điểm, thấp nhất trường. Cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế ở tổ hợp X78 lấy 25,65 điểm.

Hầu hết ngành đào tạo của trường đều ghi nhận điểm chuẩn giảm 1 đến hơn 4 điểm. Mức giảm đáng kể nhất thuộc về ngành Quản trị kinh doanh (-4.44 điểm) và Luật Thương mại quốc tế với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), với mức giảm 4,35-4,44 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM năm 2025 như sau:

Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Năm nay, trường Đại học Luật TP HCM tuyển 3.350 sinh viên, tăng khoảng 150 so với năm ngoái, bằng các phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế; Xét học bạ 149 trường THPT ưu tiên; Kết quả thi V-SAT.

Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Đại học Luật TP HCM khoảng 40-47 triệu đồng.

Hai phương thức gồm xét học bạ với học sinh 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên và xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế sẽ được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT theo công thức:y = x - k

Trong đó, y là điểm sau khi quy đổi tương đương,xlà tổng điểm trung bình cộng tổ hợp 3 môn trong 6 học kỳ THPT, k là độ lệch điểm giữa học bạ và thi tốt nghiệp THPT.

Trường xác định điểm học bạ cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT 2-4,5 điểm, tùy từng tổ hợp.

Công thức quy đổi điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM

