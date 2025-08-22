Thứ sáu, 22/8/2025
Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ từ 17 đến gần 24

Ngành Y khoa dẫn đầu về điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ với 24 điểm, theo sau là Răng Hàm Mặt 23,35, còn lại lấy mức 17-20,8.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm nay tuyển hơn 2.300 sinh viên, bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét tuyển theo hợp đồng và với thí sinh người nước ngoài.

Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn từ 19,2 đến 25,7, cao nhất là ngành Y khoa.

