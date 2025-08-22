Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ từ 17 đến gần 24

Ngành Y khoa dẫn đầu về điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ với 24 điểm, theo sau là Răng Hàm Mặt 23,35, còn lại lấy mức 17-20,8.

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm nay tuyển hơn 2.300 sinh viên, bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét tuyển theo hợp đồng và với thí sinh người nước ngoài.

Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn từ 19,2 đến 25,7, cao nhất là ngành Y khoa.

Hai lưu ý với thí sinh đỗ đại học 2025

Chú thích: Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh, phụ huynh tra cứu điểm chuẩn và học phí các trường trên VnExpress tại trang Tra cứu đại học: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Trang cũng hiển thị thông tin về học phí, tổ hợp xét tuyển, biến động điểm chuẩn các năm ở từng ngành. Học sinh đăng ký xét tuyển đại học vào năm tới có thể tham khảo trong chọn trường, ngành.

Học phí hơn 130 đại học

Thanh Hằng