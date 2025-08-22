Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội cao nhất 24,15

Ngành Nghệ thuật số lấy điểm chuẩn 24,15, cao nhất trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 16,1 đến 24,15 (thang 30) và khoảng 24,85-26,25 (thang 40).

Với nhóm lấy điểm chuẩn thang 30, ngành Nghệ thuật số (chuyên ngành thuộc ngành Thiết kế đồ họa) lấy cao nhất 24,15. Theo sau là ngành Thiết kế đồ họa - 24 điểm và Thiết kế nội thất - 23 điểm, giảm lần lượt 0,2 và 0,48 điểm so với năm ngoái.

Nhóm ngành 4 gồm Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật môi trường đô thị, Công nghệ cơ điện công trình - cùng thuộc chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật thoát nước; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cùng lấy điểm thấp nhất 16,1, giảm 5,05 điểm.

Ở thang 40, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhân đôi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật). Nhóm ngành 1 gồm Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Thiết kế đô thị (chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) - 26,25 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm 2025, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển 3.200 sinh viên, bằng 4 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với năng khiếu; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

8 tổ hợp xét tuyển vào các ngành năng khiếu, gồm V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật), V02 (Toán, tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật), H00 (Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu), H02 (Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu), A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).

Ở các ngành khác, trường giữ lại tổ hợp A00 truyền thống, đồng thời bổ sung tổ hợp mới để phù hợp với chương trình mới, gồm C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học), THM (Toán, Ngữ văn, Công nghệ), THM2 (Toán, Ngữ văn, Tin học).

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm 2024, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong khoảng 21,15-24,73/30, cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin.

Bình Minh