Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam từ 18 đến 27

Điểm chuẩn cao nhất Học viện Hàng không Việt Nam khoảng 18 đến 27, xét theo điểm thi tốt nghiệp, tất cả ngành tăng 1-4 điểm so với năm ngoái.

Trưa 22/8, Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 ở tất cả phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

TT Tên ngành, chuyên ngành Chỉ tiêu Điểm thi THPT 2025 Học bạ ĐGNL-HCM ĐGNL-HN SAT ACT IB 1 Ngôn ngữ Anh 682 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 2 Quản trị kinh doanh 625 21 24,81 726,25 91,25 1252,5 26 32,63 3 Kinh doanh số (Ngành: Quản trị kinh doanh) 62 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 4 Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) 50 21 24,81 726,25 91,25 1252,5 26 32,63 5 Marketing 66 24,5 27,16 830 104,38 1383,75 30,13 36 6 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế) 135 23 26,31 785 98,75 1327,5 28,25 34,5 7 Quản trị nhân lực 331 21,5 25,28 740,63 93,13 1271,25 26,5 33,06 8 Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: Công nghệ thông tin) 180 18 22 640 80 1140 23 30 9 Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: Công nghệ thông tin) 180 18 22 640 80 1140 23 30 10 Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: Công nghệ thông tin) 180 18 22 640 80 1140 23 30 11 Quản lý và khai thác cảng hàng không (Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) 70 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 12 Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) 75 18 22 640 80 1140 23 30 13 Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông) 72 18 22 640 80 1140 23 30 14 Điện tử viễn thông Trí tuệ nhân tạo và IoT (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông) 70 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 15 Điện tự động cảng hàng không (Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa) 70 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 16 Thiết bị bay không người lái và Robotics (Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa) 67 18 22 640 80 1140 23 30 17 Kỹ thuật hàng không 138 24,5 27,16 830 104,38 1383,75 30,13 36 18 Kỹ thuật hàng không (học bằng Tiếng Anh) 50 24 26,88 815 102,5 1365 29,5 35,5 19 Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật hàng không) 60 24 26,88 815 102,5 1365 29,5 35,5 20 Kỹ thuật thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật hàng hông) 60 20 23,88 697,5 87,5 1215 25 31,75 21 Quản trị dịch vụ thương mại hàng không 245 23,5 26,59 800 100,63 1346,25 28,88 35 22 Quản trị khách sạn nhà hàng 200 22 25,75 755 95 1290 27 33,5 23 Quản trị lữ hành 244 22 25,75 755 95 1290 27 33,5 24 Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay 200 25 27,44 845 106,25 1402,5 30,75 36,5 25 Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) 77 27 28,5 921,25 115 1480 33 38,63 26 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức 260 23,5 26,59 800 100,63 1346,25 28,88 35 27 Logistics và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh) 50 22 25,75 755 95 1290 27 33,5 28 Kinh tế hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải) 135 23 26,31 785 98,75 1327,5 28,25 34,5

Nếu xét bằng học bạ, thí sinh phải có điểm từ 22 đến 28,5 mới trúng tuyển, tăng 1-4 điểm tùy ngành. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, điểm chuẩn của học viện ở khoảng 640-921,25, tăng 1-150 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học. Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 25 đến 29/8.

Năm nay, học viện tuyển hơn 4.600 sinh viên, tăng khoảng 1.100 so với năm ngoái. Các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 12; Điểm thi đánh giá năng lực; Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.

Thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, olympic cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia, quốc tế từ năm 2022 đến nay được cộng 1-3 điểm.

Cổng tra cứu điểm xét tuyển, quy đổi tiếng Anh của VAA

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2025-2026 khoảng 15,5-18,5 triệu đồng mỗi học kỳ.

Năm ngoái, đầu vào của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 26/30 điểm, cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay, chương trình tiếng Anh.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: VAA

Lệ Nguyễn