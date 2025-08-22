Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội tăng

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) lấy điểm chuẩn 20,4 đến 27, nhìn chung tăng so với năm ngoái.

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chiều 22/8 cho biết một số ngành trước đây có điểm chuẩn chỉ bằng sàn (17 điểm) nay bứt phá, như Kỹ thuật môi trường (23 điểm), Kỹ thuật cấp thoát nước (21,65), Kỹ thuật công trình thủy (22,5), Kỹ thuật công trình biển (22,4).

Đặc biệt, các ngành và chương trình tuyển sinh lần đầu tiên như Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, Khoa học dữ liệu, Nghệ thuật và thiết kế, có đầu vào ở mức tốt, theo đánh giá của trường.

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội 2025 ở tất cả ngành chi tiết như sau:

Đại học Xây dựng Hà Nội năm nay tuyển 4.700 sinh viên bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ ba năm theo tổ hợp, điểm kỳ thi riêng do các trường tổ chức, xét chứng chỉ quốc tế, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí Đại học Xây dựng Hà Nội với khóa tuyển sinh năm nay trung bình 18,5 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn. Với các chương trình chất lượng cao, quốc tế, học phí cao hơn, có chương trình là khoảng 37 triệu đồng một năm.

Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội trong ngày hội lựa chọn nguyện vọng hồi tháng 7. Ảnh: Fanpage trường

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường từ 17 đến 24,8, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Dương Tâm