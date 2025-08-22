Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing thấp nhất 22

Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) lấy điểm chuẩn 22,1-25,63, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển ở tất cả 4 phương thức xét tuyển.

So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay tăng khoảng 0,5- 2 ở hầu hết ngành. Ngành Kinh tế có mức trúng tuyển cao nhất - 25,63 điểm, thấp nhất là ngành Bất động sản với 22,1 điểm.

Hai ngành này cũng giữ vị trí dẫn đầu và cuối về điểm chuẩn học bạ với khoảng 24,66-27,63.

Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, nhiều ngành của trường lấy điểm trên 900/1200 như Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản lý kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing ở tất cả phương thức xét tuyển:

TT Mã xét tuyển Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển Xét tuyển dựa trên học bạ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2025 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 I Chương trình chuẩn 1 7220201 Ngôn ngữ Anh 26.14 906.4 367 23.75 2 7310101 Kinh tế 27.67 954.2 394.52 25.63 3 7310108 Toán kinh tế 25.5 887 356.68 23 4 7310110 Quản lý kinh tế 26.32 911.83 371.31 23.96 5 7340116 Bất động sản 24.66 858.19 343.4 22.1 6 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 27.1 936.13 386.58 24.88 7 7380107 Luật kinh tế 27.49 948.42 391.45 25.39 8 7460108 Khoa học dữ liệu 26.36 913.12 372.26 24.01 II Chương trình đặc thù 1 7810103_DT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.49 917 375.12 24.16 2 7810201_DT Quản trị khách sạn 26.3 911.31 370.93 23.94 3 7810202_DT Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 25.66 891.91 359.3 23.19 III Chương trình tích hợp 1 7340101_TH Quản trị kinh doanh 25.31 880.06 353.93 22.8 2 7340115_TH Marketing 27.2 939.26 387.82 25.01 3 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 26.18 907.43 368.07 23.79 4 7340201_TH Tài chính - Ngân hàng 25.08 872.25 350.49 22.55 5 7340205_TH Công nghệ tài chính 25.49 886 356.54 22.99 6 7340301_TH Kế toán 25.58 889.33 357.92 23.09 7 7340302_TH Kiểm toán 26.95 930.71 384.76 24.69 Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)* 1 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 27.88 696.62 366.61 24.11 2 7340115_TATP Marketing 32.64 852.25 453.48 29.21 3 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 31.31 818.81 428.75 27.79 4 7340201_TATP Tài chính - Ngân hàng 27.87 696.17 366.4 24.09 * Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (trừ phương thức xét tuyển 3)

Năm nay, trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển khoảng 4.800 sinh viên, mở thêm ba ngành mới, gồm Kiểm toán, Quản lý kinh tế và Khoa học dữ liệu.

5 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét học bạ; Xét điểm thi V-SAT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Học phí UFM với khóa tuyển sinh 2025 khoảng 845.000-1.753.000 triệu đồng mỗi tín chỉ, tùy chương trình đào tạo.

Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Đồng Nai, tháng 6/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Lệ Nguyễn