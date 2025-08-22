Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing thấp nhất 22

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025
Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển ở tất cả 4 phương thức xét tuyển.
So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay tăng khoảng 0,5- 2 ở hầu hết ngành. Ngành Kinh tế có mức trúng tuyển cao nhất - 25,63 điểm, thấp nhất là ngành Bất động sản với 22,1 điểm.
Hai ngành này cũng giữ vị trí dẫn đầu và cuối về điểm chuẩn học bạ với khoảng 24,66-27,63.
Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, nhiều ngành của trường lấy điểm trên 900/1200 như Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản lý kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.
Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing ở tất cả phương thức xét tuyển:
|TT
|Mã xét tuyển
|Ngành đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|Xét tuyển dựa trên học bạ
|Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2025
|Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025
|Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
|I Chương trình chuẩn
|1
|7220201
|Ngôn ngữ Anh
|26.14
|906.4
|367
|23.75
|2
|7310101
|Kinh tế
|27.67
|954.2
|394.52
|25.63
|3
|7310108
|Toán kinh tế
|25.5
|887
|356.68
|23
|4
|7310110
|Quản lý kinh tế
|26.32
|911.83
|371.31
|23.96
|5
|7340116
|Bất động sản
|24.66
|858.19
|343.4
|22.1
|6
|7340405
|Hệ thống thông tin quản lý
|27.1
|936.13
|386.58
|24.88
|7
|7380107
|Luật kinh tế
|27.49
|948.42
|391.45
|25.39
|8
|7460108
|Khoa học dữ liệu
|26.36
|913.12
|372.26
|24.01
|II Chương trình đặc thù
|1
|7810103_DT
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|26.49
|917
|375.12
|24.16
|2
|7810201_DT
|Quản trị khách sạn
|26.3
|911.31
|370.93
|23.94
|3
|7810202_DT
|Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
|25.66
|891.91
|359.3
|23.19
|III Chương trình tích hợp
|1
|7340101_TH
|Quản trị kinh doanh
|25.31
|880.06
|353.93
|22.8
|2
|7340115_TH
|Marketing
|27.2
|939.26
|387.82
|25.01
|3
|7340120_TH
|Kinh doanh quốc tế
|26.18
|907.43
|368.07
|23.79
|4
|7340201_TH
|Tài chính - Ngân hàng
|25.08
|872.25
|350.49
|22.55
|5
|7340205_TH
|Công nghệ tài chính
|25.49
|886
|356.54
|22.99
|6
|7340301_TH
|Kế toán
|25.58
|889.33
|357.92
|23.09
|7
|7340302_TH
|Kiểm toán
|26.95
|930.71
|384.76
|24.69
|Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)*
|1
|7340101_TATP
|Quản trị kinh doanh
|27.88
|696.62
|366.61
|24.11
|2
|7340115_TATP
|Marketing
|32.64
|852.25
|453.48
|29.21
|3
|7340120_TATP
|Kinh doanh quốc tế
|31.31
|818.81
|428.75
|27.79
|4
|7340201_TATP
|Tài chính - Ngân hàng
|27.87
|696.17
|366.4
|24.09
|* Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (trừ phương thức xét tuyển 3)
Năm nay, trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển khoảng 4.800 sinh viên, mở thêm ba ngành mới, gồm Kiểm toán, Quản lý kinh tế và Khoa học dữ liệu.
5 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét học bạ; Xét điểm thi V-SAT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Học phí UFM với khóa tuyển sinh 2025 khoảng 845.000-1.753.000 triệu đồng mỗi tín chỉ, tùy chương trình đào tạo.
Lệ Nguyễn