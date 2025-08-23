Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn từ 22,96 đến 25,08 (thang 30) và 33,64 và 37,5 (thang 40).

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.050 sinh viên, bằng năm ngoái. Trường vẫn chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm. Nhóm 1 gồm báo chí và xuất bản; nhóm 2 là khối lý luận, nhóm 3 là ngành lịch sử, còn nhóm 4 gồm các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế.

Ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định, gồm xét học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tốt nghiệp THPT.

Năm 2024, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử lấy đầu vào cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lần lượt là 28,25/30 và 38,12/40.

Học sinh dự tư vấn tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tháng 3/2025. Ảnh: AJC

Thanh Hằng