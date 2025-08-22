Điểm chuẩn 13 khoa, trường thuộc Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Huế, với 30 điểm.

Đại học Huế chiều 22/8 công bố điểm chuẩn cho các phương thức. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn từ 15 đến 30, cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm môn ngoại ngữ phải đạt 10.

So với năm trước, cả hai ngành này đều tăng, khoảng 2,9-3,5 điểm.

Bảy ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên gồm Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Ngược lại, nhiều ngành của Đại học Huế lấy 15 điểm, ở các trường Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, khoa Quốc tế, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Điểm chuẩn của 13 trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế năm học 2025-2026 như sau:

Năm nay, trường tuyển 15.300 sinh viên, tăng hơn 6.000 so với năm ngoái. Các phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM; Xét kết hợp.

Một số khoa, trường đã thông báo học phí, dao động 13,2-61,1 triệu đồng một năm.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường thuộc Đại học Huế khoảng 15-28,3. Ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu.

Đại học Huế. Ảnh: Fanpage nhà trường

Bình Minh