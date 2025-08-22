Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình cao nhất 24,6

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình từ 17 đến 24,6, ngành Y khoa cao nhất, các ngành còn lại chưa lấy tới 20, thấp hơn so với năm ngoái.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình chiều 22/8 cho biết tin trên. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT. So với năm ngoái, ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Y khoa thấp hơn 1,57. Ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 xuống 19,5.

Điểm chuẩn cụ thể 6 ngành trường Đại học Y Dược Thái Bình như sau:

TT Ngành Điểm chuẩn 1 Y khoa 24,6 2 Y học dự phòng 17 3 Y học cổ truyền 19 4 Dược học 19,5 5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19,5 6 Điều dưỡng 17

Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm nay tuyển 1.430 sinh viên bằng ba phương thức, gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; xét thí sinh dự bị đại học.

Giữa tháng 7, trường đã công bố kết quả với hai phương thức cuối. Trong đó, 18 thí sinh trúng tuyển thẳng vào ngành Y khoa, đều đạt giải ba thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa hoặc Sinh; 30 thí sinh trúng tuyển diện dự bị đại học.

Học phí Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến là 55,5 triệu đồng một năm với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Ba ngành gồm Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có mức 42 triệu đồng.

Những em trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Một góc khuôn viên Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Đại học Y Dược Thái Bình

Điểm chuẩn của trường năm ngoái từ 19,15 đến 26,17, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, cao nhất ở ngành Y khoa.

