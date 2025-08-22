Điểm chuẩn 12 trường, khoa của Đại học Thái Nguyên

Hai ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm tạm thời lấy cao nhất Đại học Thái Nguyên với 27,95 điểm,

1. Trường Đại học Nông lâm (15)

2. Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh (17-19,5)

3. Trường Đại học Sư phạm (19,4-27,94)

*Tiếp tục cập nhật

Năm nay, Đại học Thái Nguyên tuyển 20.550 sinh viên cho 12 trường, khoa trực thuộc. Mỗi trường sẽ áp dụng các phương thức tuyển sinh khác nhau, phổ biến là dùng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp, học bạ, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế...

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

