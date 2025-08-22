Điểm chuẩn 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ hiện có điểm chuẩn cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,19 điểm, ngành Công nghệ thông tin.

Chiều 22/8, các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố điểm chuẩn năm 2025, như sau:

1. Trường Đại học Công nghệ: 22,13-28,19

2. Trường Đại học Việt Nhật: 20-22

3. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật: 22,43-26,38

4. Trường Quản trị và Kinh doanh: 19-21,5

5. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 20,05-26

6. Trường Đại học Y Dược: 19-27,43

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 21.100 sinh viên vào 12 trường. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của VNU; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Học phí 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là từ 14,1 đến 130 triệu đồng, nhiều trường tăng so với năm ngoái.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Năm ngoái, điểm chuẩn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là 20-29,1 (theo thang 30) và 26,75-38,45 (thang 40).

Dương Tâm