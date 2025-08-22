Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM cao nhất 29,38

Ngành Sư phạm Hóa của trường Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE) lấy điểm chuẩn 29,38, cao nhất trường.

Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025

Ngày 23/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 sau khi đã quy đổi tương đương.

Nhóm ngành Sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn dẫn đầu trường, đa số giữ nguyên hoặc tăng nhẹ khoảng 1 điểm so với năm ngoái. Hai ngành có điểm chuẩn trên 29 là Sư phạm Hóa và Sư phạm Ngữ văn.

Ở cơ sở chính TP HCM, ngành Ngôn ngữ Pháp có điểm chuẩn thấp nhất với mức 19.

Nếu xét kết hợp điểm đánh giá năng lực do trường tổ chức và điểm học bạ, điểm chuẩn rơi vào khoảng 17,13 đến 28,16.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM năm 2025 ở các ngành và phương thức xét tuyển như sau:

Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm TP HCM ở phân hiệu Gia Lai và Vĩnh Long:

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại học Sư phạm TP HCM năm nay tuyển gần 5.200 chỉ tiêu bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển, xét học sinh trường chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp.

Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm: Kết hợp điểm đánh giá năng lực và học bạ; Điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu; Điểm đánh giá năng lực và thi năng khiếu.

Lệ Nguyễn