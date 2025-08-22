Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM thấp nhất 22,8

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) lấy điểm chuẩn 22,8 đến 27,7 với các ngành ở khu vực TP HCM, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn tất cả phương thức xét tuyển sau khi đã quy đổi tương đương.

Mức trúng tuyển ở khu vực TP HCM từ 22,8 điểm trở lên, thấp nhất là ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản.

Những ngành có điểm chuẩn cao là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7), Công nghệ Marketing (26,65), Marketing (26,5). Ngoài ra Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng lấy 26,3.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại TP HCM của UEH:

TT Mã xét tuyển Chương trình đào tạo Chỉ tiêu 2025 Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) 1 7220201 Tiếng Anh thương mại(*) 150 24.50 2 7310101 Kinh tế 110 25.40 3 7310102 Kinh tế chính trị 50 24.00 4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 200 24.05 5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 100 22.80 6 7310107 Thống kê kinh doanh(*) 50 24.80 7 7310108_01 Toán tài chính(*) 50 24.00 8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) 70 23.00 9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện 100 26.30 10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 165 23.40 11 7810201_01 Quản trị khách sạn 85 24.20 12 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 80 25.50 13 7340101_01 Quản trị kinh doanh 850 24.30 14 7340101_02 Kinh doanh số 70 25.60 15 7340101_03 Quản trị bệnh viện 100 22.80 16 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 40 23.60 17 7340115_01 Marketing 160 26.50 18 7340115_02 Công nghệ Marketing 70 26.65 19 7340116 Bất động sản 110 22.80 20 7340120 Kinh doanh quốc tế 570 26.30 21 7340121 Kinh doanh thương mại 210 25.80 22 7340122 Thương mại điện tử(*) 140 26.10 23 7340201_01 Tài chính công 50 23.80 24 7340201_02 Thuế 100 23.50 25 7340201_03 Ngân hàng 250 24.40 26 7340201_04 Thị trường chứng khoán 100 23.10 27 7340201_05 Tài chính 470 24.90 28 7340201_06 Đầu tư tài chính 70 24.40 29 7340201_07 Quản trị Hải quan – Ngoại thương 100 25.30 30 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng 40 24.50 31 7340204 Bảo hiểm 50 22.80 32 7340205 Công nghệ tài chính 70 25.90 33 7340206 Tài chính quốc tế 110 26.30 34 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp 590 23.40 35 7340301_02 Kế toán công 50 24.00 36 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW 50 23.00 37 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA 50 23.20 38 7340302 Kiểm toán 200 25.70 39 7340403 Quản lý công 70 23.00 40 7340404 Quản trị nhân lực 150 24.80 41 7340405 Hệ thống thông tin quản lý(*) 110 25.00 42 ISB_CNTN Chương Cử nhân Tài năng ISB Bbus 550 25.00 43 ASA_Co-op Chương trình Cử nhân ISB ASEAN Co-op 50 24.70 44 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 70 24.90 45 7380107 Luật kinh tế 150 24.65 46 7460108_01 Khoa học dữ liệu(*) 55 26.00 47 7460108_02 Phân tích dữ liệu(*) 40 26.40 48 7480101 Khoa học máy tính(*) 50 24.00 49 7480103 Kỹ thuật phần mềm(*) 55 23.60 50 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo 70 23.80 51 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa 70 23.40 52 7480201_01 Công nghệ thông tin(*) 50 24.30 53 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật(*) 70 24.90 54 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) 100 23.00 55 7480202 An toàn thông tin(*) 50 23.80 56 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 110 27.70 57 7510605_02 Công nghệ Logistics 70 25.40 58 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 110 23.00 59 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 50 23.00 Tổng 7980

Ở phân hiệu Vĩnh Long, phổ điểm chuẩn rơi vào khoảng 17-22, cụ thể như sau:

TT Mã xét tuyển Chương trình đào tạo Chỉ tiêu 2025 Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) 1 7220201 Tiếng Anh thương mại (*) 30 17.00 2 7340101 Quản trị 40 18.50 3 7340115 Marketing 70 22.00 4 7340120 Kinh doanh quốc tế 60 19.50 5 7340122 Thương mại điện tử (*) 60 20.50 6 7340201_01 Ngân hàng 40 18.00 7 7340201_02 Tài chính 40 18.00 8 7340201_03 Thuế 30 17.00 9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 60 17.50 10 7380107 Luật kinh tế 40 18.50 11 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 30 18.00 12 7480201 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (*) 30 18.00 13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 60 22.00 14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 30 17.00 15 7810201 Quản trị khách sạn 30 18.00 Tổng 650

Đại học Kinh tế TP HCM năm nay tuyển 8.600 sinh viên ở hai cơ sở TP HCM và Vĩnh Long. Trường xét tuyển bằng các phương thức: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ; xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực và chứng chỉ tiếng Anh; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài có chứng chỉ quốc tế.

Năm 2024, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường tại TP HCM khoảng 25,3-27,2. Cao nhất là ngành Công nghệ Marketing. Ở cơ sở Vĩnh Long, đầu vào các ngành khoảng 17 đến 22 điểm.

Học phí năm 2025 của Đại học Kinh tế TP HCM như sau:

TT Chương trình Học phí 1 Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 2 Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ 3 Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 4 Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 5 Cử nhân tài năng Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000đ/tín chỉ 6 Asean Coop Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ

Lệ Nguyễn