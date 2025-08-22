Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương cao nhất 28,5

Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất, Kinh doanh quốc tế, Phân tích dữ liệu kinh doanh 28; còn lại phổ biến 25-27.

Trường Đại học Ngoại thương năm nay tuyển sinh bằng bốn phương thức. Ngoài hai phương thức ở trên, trường xét điểm thi đánh giá năng lực và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, xét học bạ áp dụng cho ba nhóm thí sinh, gồm: thành viên đội tuyển học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; là học sinh trường chuyên. Điều kiện cụ thể với từng nhóm khác nhau, song yêu cầu chung là tổng ba môn thi tốt nghiệp từ 24 trở lên.

Trường sử dụng bốn tổ hợp chính, đều có Toán hoặc Tiếng Anh, hoặc cả hai, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), D00 (Văn, Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga).

Học phí trường Đại học Ngoại thương với khóa tuyển sinh từ 25,5 đến 85 triệu đồng một năm. Trong đó, chương trình tiêu chuẩn thu thấp nhất với 25,5-27,5 triệu; ngành Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được trường hỗ trợ 30%, còn 31,5 triệu.

Chương trình tiên tiến kết hợp với Đại học Queensland có mức thu cao nhất với 85 triệu đồng, còn học phí nhóm chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế 49-65 triệu.

Sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp đợt tháng 4/2025. Ảnh: FTU Corner

